Secret Story 11 – Charlène et Benoît prêts à tout risquer pour protéger leur secret ?

Les histoires d'amour ne finissent pas forcément mal dans la Maison des Secrets. Après la révélation du secret de Kamila et Noré, trouvé par Laura, on aurait pu penser que celui de Charlène et Benoît n'allait pas tardé à tomber lui aussi. Mais, un mois plus tard, malgré les nombreux indices et les Habitants qui se sont à plusieurs reprises dangereusement rapprochés du but, le secret de Charlène et Benoît tient toujours. Il faut dire que le couple a été très loin pour le protéger… enfin surtout Benoît. Longtemps, le garçon a totalement délaissé sa petite amie, lui refusant même parfois des baisers cachés. Et, parallèlement, il s'est un peu trop rapproché de Barbara. Une stratégie à risque qui a failli lui coûter son couple. Mais cette mésaventure a servi d'électrochoc. Désormais, Charlène et Benoît sont plus amoureux que jamais et se retrouvent dès qu'ils le peuvent pour des moments câlins.



Mais ce besoin de se retrouver pour des bisous et des moments de tendresse met en danger Charlène et Benoît à un moment de l'aventure où l'étau se resserre sur eux, les autres Habitants étant de plus en plus proches de leur secret. Et cela ne risque pas de s'arranger avec la mission KISS (chaque jour de la semaine, les amoureux vont devoir s'embrasser pendant 10 secondes à un endroit de plus en plus exposé de la Maison sous peine de voir un indice sur leur secret dévoilé). Le couple se demande donc s'il ne doit pas tenter le tout pour le tout avec LA stratégie de la dernière chance : faire croire qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre pour, s'ils sont surpris, pouvoir justifier leurs baisers. Une stratégie bien trop risquée pour Noré, qui est persuadé que c'est la meilleure façon de se faire griller. Au contraire, Benjamin les pousse dans cette voie. Leur secret ne tient de toute façon plus qu'à un fil. Au lieu d'attendre passivement que les autres Habitants le découvrent, autant jouer à fond jusqu'au bout.



Alors Charlène et Benoît prendront-ils le risque de se faire passer pour de nouveaux amoureux pour cacher qu'ils sont en couple ?