Secret Story 11 – Charlène et Benoît renouent avec Kamila et Noré par stratégie ?

L'Hebdo spéciale Halloween du mercredi 1er novembre a semé la zizanie parmi les Eagles. Les deux couples de la chambre du bas, unis par leur secret depuis le début de l'aventure, ont vu leur belle alliance se détériorer après qu'ils ont, chacun, découvert le vrai visage de leurs alliés. En effet, lors du prime, La Voix a soumis les Marseillais à un terrible dilemme. S'ils souhaitaient voir des images de Charlène et Benoît en train de parler d'eux, ils devaient accepter en retour que ces derniers voient le même genre d'images sur eux.



Si Charlène a découvert, avec surprise, que Noré et Kamila ne mâchaient pas leurs mots à leur égard, proférant même des insultes, ces derniers ont plutôt vu Charlène et Benoît douter de leur alliance et écouter les stratégies de Benjamin. Depuis, les deux couples ont multiplié les disputes et leur beau pacte semblait définitivement perdu.



Mais sans doute conscients que sans cette alliance, ils avaient beaucoup de chances d'aller jusqu'au bout de l'aventure, Benoît et Charlène ont l'air de vouloir faire machine arrière. Après une discussion avec Noré durant laquelle ce dernier lui a exposé ses griefs, Benoît décide d'aller voir sa compagne pour lui demander d'aller s'excuser auprès du couple de Marseillais.



D'abord réticente, Charlène finit pourtant par s'exécuter. Elle rejoint donc Kamila et Noré dans la chambre pour leur présenter ses excuses. Elle leur confie qu'ils ont toujours toute leur confiance, et qu'ils comptent bien honorer leur parole jusqu'au bout. Très conciliants, Kamila et Noré avouent qu'il y a eu des torts des deux côtés. Il semble que tout soit désormais résolu. Charlène et Kamila se tapent dans la main, comme pour sceller à nouveau leur pacte.