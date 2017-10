Secret Story 11 : Charlène et Benoît s'emportent !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Depuis que Barbara et Benoît sont reliés physiquement par une corde, Charlène ne supporte plus le comportement de son petit ami qui, une nouvelle fois, se rapproche dangereusement de la pétillante Parisienne. Le couple s'explique avec véhémence.

Au secours ! Charlène est au bord de l'implosion… Cela fait quatre jours maintenant que les Habitants de la Maison des Secrets sont reliés physiquement par une corde. Bon gré mal gré, deux par deux, chacun vit la cohabitation avec son binôme comme il le peut – Kamila fait équipe avec Laura, Charlène avec Noré, Benoît avec Barbara et Jordan avec Alain –, une association ponctuée de hauts et de bas. N'est-ce pas Charlène ? La chérie de Benoît, avec qui elle partage trois belles années de relation, vit de plus en plus mal le rapprochement de son bien-aimé et Barbara, qui ont donc leur destin lié cette semaine, malheureusement.

Sans s'en rendre compte, le jeune homme provoque bien des désagréments du côté de sa dulcinée. En s'isolant avec Barbara pendant de longues minutes loin des regards indiscrets, Charlène s'imagine le pire, car, il n'y a pas si longtemps, en début d'aventure plus précisément, Benoît passait le plus clair de son temps avec Barbara, une complicité ambiguë s'était même installée entre eux et ce, sous les yeux de Charlène qui a très vite réprimandé Benoît. Dès lors, le beau brun a été sommé d'arrêter ce petit jeu, il s'est ensuite brusquement éloigné de Barbara, sans trop d'explications.

Mais depuis la nouvelle composition de jeu, Benoît semble retomber dans ses anciens travers. De quoi faire bouillonner Charlène en son for intérieur. Donc, lorsque les tourtereaux se retrouvent avec Noré dans la Bibliothèque le temps d'un rapide passage de Barbara au Confessionnal, Charlène s'emporte et dit tout ce qu'elle a sur le cœur, avec plus ou moins de tact. Les noms d'oiseaux sont d'ailleurs de la partie.

>> À (re)voir : Charlène, folle de rage contre Benoît. « T'es mort ! » lui lance-t-elle. La séquence est juste ci-dessous. Regardez !