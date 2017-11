Secret Story 11 : Charlène et Benoît se séparent ?

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

La Voix a donné une mission à Charlène et Benoît : les deux amoureux doivent faire croire à toute la maison qu'ils se séparent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris les désirs de la Voix au sérieux.

Au début de l'aventure, Charlène et Benoît devaient faire croire qu'ils n'étaient pas en couple,alors que c'était bien le cas. Dorénavant, c'est tout le contraire. Les deux tourtereaux doivent convaincre les Habitants qu'ils ne sont plus ensemble, alors que c'est faux. Une mission à la hauteur de ce couple de choc qui a réussi à maintenir son secret durant de longues semaines, pendant beaucoup plus longtemps que leurs alliés Kamila et Noré. Si au terme de cette semaine tous les Habitants sont convaincus que Charlène et lui sont officiellement séparés, ils remporteront la somme de 10 000 euros à se partager.



Très vite, Benoît et Charlène ont mis en place une stratégie afin de brouiller les pistes...et se brouiller( pour de faux). Résultat ? C'est la guerre entre eux et leurs colocataires semblent croire à la supercherie... ou pas. Grâce à leurs talents de comédiens, Benoît et Charlène réussiront-ils à berner Noré, Kamila, Barbara et les autres ? Une chose est sûre... Ils ont commencé fort et Barbara a déjà des doutes !

Retrouvez la mission rupture de Charlène et Benoît dans le player ci-dessus !