Secret Story 11 : Charlène et Benoît, leur secret en danger !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'amour est parfois plus fort que tout... Cette nuit, Charlène et Benoît ont une fois de plus joué avec le feu. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, le couple fusionnel qui a connu des hauts mais aussi beaucoup de bas depuis le début de l'aventure, voulait se retrouver et passer la nuit ensemble. Sous le regard amusé de Shirley, les deux tourtereaux ont pris un lit pour deux. Pour s'assurer que personne ne rentrerait, Benoît a fait appel à Noré afin qu'il fasse le guet lui aussi. Sentant que personne ne venait, le duo a pris ses aises et a commencé à se câliner sous la couette...



Mais, c'était sans compter sur l'arrivée de Jordan, qui a fait irruption dans la pièce sans rien demander à personne. Averti in-extremis par Noré, le beau gosse a rejoint son lit illico-presto. En arrivant dans la chambre, le ch'ti a senti que quelque chose se tramait. Mais, impossible pour lui de dire ce qu'il s'est passé avant qu'il arrive. Méfiance Benoît et Charlène. Car à force de jouer avec le feu, ils risqueraient de se brûler les ailes...

Il faut dire que malgré les nombreux indices et les Habitants qui se sont à plusieurs reprises dangereusement rapprochés du but, le secret de Charlène et Benoît tient toujours. Pour le protéger, le couple a été très loin, quitte à charmer un autre Habitant pour dissiper le moindre doute... Rappelons que Benoît a délaissé sa chérie au profit de Barbara, pour le bien de leur secret commun.