Secret Story 11 : Charlène et Benoît, seuls au monde

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Trahison. Lors du grand prime qui s'est déroulé hier, jeudi 9 novembre, les Habitants de la Maison des Secrets avaient la possibilité de nominer le garçon et la fille de leur choix. Alain a été le premier nominé de la soirée, un choix qui ne l'a pas surpris. Toutefois, Shirley a été la deuxième nominée de la soirée. Stupeur pour cette dernière ! Benoît et Charlène ont finalement tous deux voté contre Shirley alors que, quelques minutes plus tôt, peu de temps avant que le prime ne commence précisément, ils avaient affirmé à Shirley qu'ils ne voteraient jamais contre elle.

Shirley fulmine, pourquoi Benoît et Charlène n'ont-ils pas été francs avec elle ? Elle a donc décidé de se confronter au couple qui, sur le moment, explique son choix avec beaucoup de mal, défendant néanmoins l'idée qu'ils sont arrivés à quatre avec Kamila et Noré, et qu'ils ne voyaient pas briser cette alliance. Une explication irrecevable pour Shirley, Charlène et Benoît sont tout simplement hypocrites et ne joueraient pas le jeu de manière fair-play. Ils n'hésitent pas à mentir pour avancer. Laura est du même avis et les autres candidats encore en lice n'en pensent pas moins.

Résultat des courses, Charlène et Benoît sont mal vus, ils s'isolent. Si pour eux, leur choix est complètement justifié, ils doivent quand même se serrer les coudes contre ceux qui ne cessent de les critiquer. Peu importe ce que l'on dit, maintenant que leur couple est connu de tous, ils doivent rester unis et ce, malgré les petites piques qu'ils peuvent recevoir de part et d'autre. Les prochains jours risquent d'êtres compliqués pour Charlène et Benoît.

