Secret Story 11 : Charlène et Benoît vont-ils rompre leur alliance avec Noré, Kamila et Jordan ?

Par Katia Rimbert

Rien ne va plus dans la chambre du bas ! Noré et Jordan sont à bout et pensent sérieusement à remettre en question leur alliance avec Charlène et Benoît. Et maintenant que le secret du couple a été découvert par Barbara, les nominations de la semaine promettent d’être tendues.

La Maison des Secrets est sous haute tension ! Exceptionnellement, les nominations auront lieu en direct jeudi 9 novembre pendant le prime. Une annonce fracassante qui remet tout en cause pour les étudiants. Ces derniers sont en pleine réflexion pour savoir contre qui ils vont voter. Benoît et Charlène se sont beaucoup rapprochés de Shirley, la dernière des Nouveaux Habitants à ne pas avoir été éliminée, et refusent catégoriquement de la mettre en danger. Mais en faisant ce choix, ils se mettent à dos Noré, Jordan et Kamila.

Les Marseillais ne supportent pas Shirley. Mais surtout, ils ont mis en place une stratégie avec leur ami Jordan et les autres membres de la chambre du bas : éliminer, les uns après les autres, les candidats entrés en cours de jeu. Pour eux, le couple qu’ils ont protégé depuis le début de l’aventure leur tourne le dos. De leur côté, Charlène et Benoît veulent détrôner Noré, qui s’est autoproclamé chef de la chambre du bas. Ils affirment qu’ils veulent jouer pour eux et pour eux seuls, sans inclure leur ancien binôme dans leurs stratégies.

Résultat, l’alliance du clan n’est plus vraiment d’actualité et les cartes sont redistribuées. Depuis plusieurs semaines déjà, il y a de l’eau dans le gaz entre les anciens alliés et la révélation du secret de Benoît et Charlène n’a rien arrangé. Noré et Kamila pourraient-ils trahir définitivement Benoît et Charlène en les nominant ? Réponse jeudi 9 novembre, dès 21 heures sur NT1.

