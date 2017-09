Secret Story 11 - Charlène broie du noir... Noré est là !

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Après la révélation des images de Benoît jouant un peu trop avec le feu aka Barbara, Charlène broie du noir. Et, elle a trouvé une épaule sur laquelle pleurer, une oreille pour écouter dans la personne de Noré. Après le prime de Secret Story du jeudi 14 septembre, le compagnon de Kamila est allé retrouver la jolie Charlène pour la réconforter.



La jolie blonde ne comprend pas son compagnon, pire elle ne le reconnaît pas. C’est ce qu’elle raconte à Noré qui essaie de démêler le nœud de pensées qui se crée dans l’esprit de la belle Charlène. Le Marseillais espère que Benoît sait ce qu’il fait et qu’il ne brisera pas son couple. En attendant, en agissant comme il le fait, Benoît « s’affiche à la télé » pour Charlène. Noré rassure la jeune femme : « il m’a dit que Barbara est tombée du ciel pour la mission c’est parfait, elle brouille les pistes ».



Pour la réconforter, il lui assure qu’il va parler à Benoît pour tenter de le remettre dans le droit chemin. En attendant, le couple Charlène et Benoît est dans la tourmente. Et la mission qu’ils doivent mener avec Noré et Kamila est en danger. Puisque dans l’histoire, il n’y a pas que le couple qui rentre en ligne de compte.



Regarder la conversation entre Charlène et Noré :