Secret Story 11 : Charlène compte bien humilier Benoît

Par Tom ROBERT

Il s'en passe des choses dans la Maison des Secrets, et rien n'échappe à l'œil affûté de Charlène qui observe absolument tout ce que ses camarades font en son absence, mais elle en profite également pour scruter les moindres faits et gestes de son chéri Benoît avec qui elle partage plus de trois ans d'amour. Et il faut dire que dès son arrivée dans la Maison des Nouveaux, Charlène n'a pas été ménagée. Elle a en effet été confrontée à des archives dont elle se serait bien passée. Des séquences au cours desquelles elle découvre notamment Benoît en pleine séance de massage avec Barbara.



Mais ce n'est pas tout, tant s'en faut ! Plus tard, elle sera amenée à visionner des images de Kamila révélant une étonnante nouvelle : Barbara se serait douchée complètement nue avec Benoît alors que Charlène était encore présente dans la Maison. Enfin, pour couronner le tout, Charlène s'aperçoit que Benoît vit de mieux en mieux son départ, allant même jusqu'à mettre la main aux fesses de Barbara lors d'une soirée plus rythmée que jamais.

Stop ! Face à la scène, Charlène ne peut se contenir, elle compte bien prendre sa revanche. Il faut impérativement qu'elle trouve un moyen d'humilier le beau brun dont elle faisait l'éloge il n'y a encore pas si longtemps. Shirley, avec qui elle partage la Maison des Nouveaux, est tout à fait d'accord avec elle. Il est grandement temps pour Charlène de se réveiller, les agissements ambigus de Benoît sont inacceptables. Mais comment va-t-elle s'y prendre ? Shirley vengera-t-elle Charlène lorsqu'elle intégrera à son tour la Maison des Secrets ?



