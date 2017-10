Secret Story 11 : Charlène décidée à rendre Benoît jaloux ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Qu'on se le dise : Charlène semble, cette fois, bien décidée à prendre sa revanche sur Benoît. Et les supplications de son bien-aimé n'ont visiblement plus de prises sur la jeune femme. Elle semble même prête à le rendre jaloux...

Toute la semaine, Charlène était discrètement dissimulée dans la Maison des Nouveaux avec un accès privilégié à la Tour de Contrôle. De là, elle pouvait à loisir, espionner les moindres faits et gestes de son bien-aimé Benoît. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas du tout aimé, mais alors pas du tout, ce qu'elle a vu. Lors de l'Hebdo de ce jeudi 19 octobre, avant même son retour dans la Maison, elle a donc tenu à régler ses comptes en bonne et due forme avec son compagnon. La gentille Charlène avait alors sorti ses griffes.



Et depuis qu'elle a définitivement réintégré la Maison des Secrets, Charlène compte bien faire payer son bien-aimé pour ses trahisons en série. Si Benoît semble ne plus se souvenir ni de la douche avec Barbara, ni de la main aux fesses de celle-ci, il se montre bien plus déterminé que jamais à reconquérir sa belle. Mais pour le moment, il rame beaucoup. Ainsi alors qu'ils discutent avec Benjamin sous la pergola, Benoît réclame un câlin de la part de sa bien-aimée. Cependant, malgré l'insistance de ce dernier, la jolie blonde tient bon… même si sa volonté semble flancher quelque peu. En effet, même si elle est toujours en colère, Charlène semble avoir du mal à résister au charme de son amoureux.



Mais malgré tout, Charlène refuse de céder. Au contraire, elle décide même de provoquer Benoît et pourquoi pas de le rendre jaloux en faisant un câlin à Benjamin. Ne voulant pas créer de problèmes supplémentaires entre les deux amoureux en froid, le nouvel arrivant reste aussi droit qu'un piquet lors de cette étreinte. Benoît va-t-il devoir ramer encore longtemps avant d'obtenir le pardon ? Charlène réussira-t-elle à résister au charme de son bien-aimé ? Réponse dans les prochains jours...