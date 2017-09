Secret Story 11 : Charlène déprimée, Makao énervé, Charles éliminé… Le résumé de la journée du 14 septembre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Mais à quoi joue Benoît ?

Alors qu'il est en couple avec Charlène et qu'il doit faire croire aux Habitants qu'il a eu un coup de coeur pour Kamila, c'est de Barbara que Benoît se rapproche chaque jour. Une relation ambiguë qui pose de plus en plus problème. Le jeune homme l'assure pourtant : s'il passe autant de temps avec Barbara, c'est par pure stratégie. Mais Charlène a de plus en plus de mal à le croire. En plein doute, la jolie blonde finit par craquer. Benoît, qui s'était montré jusqu'ici distant avec sa petite amie, se rend cette fois à son chevet pour la consoler et lui dire à quel point il l'aime.



Makao était chaud

Si on cherche Makao, on le trouve ! Jusqu'ici très peace, la mascotte de Secret Story 11 est sortie de ses gonds à plusieurs reprises ce jeudi. De mauvaise humeur depuis plusieurs jours, Makao s'est dans un premier temps vu rappeler à l'ordre par Noré. Le Marseillais a reproché à son camarade de pourrir l'ambiance, ce que ce dernier n'a pas apprécié. Le ton est donc monté entre les deux amis. Mais un clash peut en cacher un autre. Horrifiée par l'état de la salle de bains, trop sale à son goût, Laura s'en est pris à Makao. Et les esprits se sont rapidement échauffés.



Charles éliminé

Cette semaine, les Habitants ont vécu leurs premières nominations. Et ce sont les garçons qui ont été les premiers mis sur la sellette. Après le vote des filles mardi, Charles et Alain se sont retrouvés en danger, au grand dam de Julie et Tanya, leur binôme dans l'aventure. Qui a dû dire au revoir à la Maison des Secrets ? Après l'Hebdo du jeudi 14 septembre, le public a voté et c'est Charles qui a quitté l'aventure.