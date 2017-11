Secret Story 11 : Charlène détruit la place en demi-finale de Laura

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Le couple Charlène et Benoît avait une semaine pour faire croire aux autres Habitants qu'ils se déchiraient avant de faire semblant de se séparer. Sauf qu'ils ont eu beau tout donner (cris, fausses larmes, séparation de lits), ils n'ont pas réussi à convaincre. Et c'est allé de mal en pis ! Pourtant, pour aider les amoureux, La Voix a même fait appel à une comédienne qui s'est fait passer pour Marie, une amie de la salle de sport venue révéler à Charlène que Benoît lui avait fait des avances. Une intervention qui a permis à Charlène et Benoît de simuler un gros clash. Mais leur "mauvais acting" n'a malheureusement trompé personne. Un bide qui a beaucoup fait rire leurs camarades. Alors, face à cet échec et à la révolte du Campus, La Voix a décidé d'annuler la mission rupture du couple.

Après cette semaine catastrophe, La Voix décide de donner une nouvelle chance à Charlène de montrer son côté joueuse au public qui doute de sa capacité à tout donner. Elle se retrouve alors face à un dilemme périlleux : elle a le choix de détruire la place en demi-finale de Laura, qui lui a été offerte par Barbara, pour mettre tout le monde au même niveau au risque de s'attirer les foudres de Laura. Après quelques minutes de réflexions, Charlène prend la décision irrémédiable de découper, à l'aide d'une paire de ciseaux, la chance de sa rivale d'accéder à la demi-finale et la met donc en danger pour les prochaines nominations.

