Secret Story 11 - Charlène & Benoît... "Près des yeux, loin du cœur" ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Isolée dans la Maison des Nouveaux depuis l'Hebdo du jeudi 12 octobre, Charlène scrute les moindres faits et gestes de son chéri Benoît.

À l'issue de l'Hebdo du jeudi 12 octobre, Charlène a intégré la Maison des Nouveaux aux côtés de Shirley et Benjamin - ce dernier ayant ensuite rejoint les autres candidats au sein de la Maison des Secrets. De cet endroit qui a été occupé quelques jours plus tôt par Bryan, elle a un accès privilégié à la Tour de Contrôle d'où elle peut observer à l'envi tous ses camarades, plus particulièrement Benoît, son chéri à la ville depuis trois ans, qui est persuadé qu'elle a définitivement quitté l'aventure.

Attaché à Barbara pour encore 24 heures, Benoît suit son binôme où qu'il aille. Et lorsque Barbara se dirige vers le fumoir, le jeune homme est bien sûr contraint de la suivre. Tous deux plongés dans leurs pensées, aucun mot n'est échangé. Benoît regarde autour de lui, il analyse son environnement. À cet instant, Charlène, qui examine la scène avec Shirley, souhaiterait plus que tout savoir à quoi pense son bien-aimé à ce moment précis.

Fruit du hasard, lorsqu'elle laisse échapper un furtif « beau gosse bébé » suite aux images qu'elle vient de visionner, Benoît sourit comme s'il avait entendu le compliment de Charlène. L'épisode du massage semble donc être de l'histoire ancienne pour la belle blonde au sourire ravageur. Son regard ne trompe personne – et certainement pas Shirley –, elle reste éperdument amoureuse de Benoît bien qu'il ait à plusieurs reprises joué avec le feu.

