Secret Story 11 : Charlène face aux images de Benoît et Barbara

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Charlène a de quoi se faire du mourron ! Ce soir, la Voix ne l'a pas épargnée et a tenu à lui montrer des images qui ont attisé sa jalousie... Depuis le début de l'aventure, son petit-ami Benoît s'est vu assigné une mission, faire croire aux Habitants qu'il est très attiré par Kamila et éventuellement, se mettre en (faux) couple avec. Une mission que Benoît ne prend pas vraiment au sérieux. Et pour cause ! Le candidat semble plus intéressé Barbara, une étudiante du Campus qu'il trouve très à son goût.



Le choc



Dans la Tour de contrôle, Charlène est éffarée. Devant les séquences de son amoureux en charmante compagnie, son visage change, plus se fige. Touchée au plus profond d'elle même, elle retourne dans le salon visiblement sous le choc. Heureusement, la jeune femme est prête à tout pour protéger son secret et réussit à rester impassible devant ses colocataires. Mais une chose est sûre, le comportement de Benoît aura des conséquences sur leur relation...