Secret Story 11 : Charlène fait un retour fracassant dans le Campus des Secrets

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

C’est en bombe que Charlène a poussé la porte du sas ! La jolie blonde avait été éliminée de l’aventure lors du denier prime. Enfin ça, c’est ce que la Voix avait fait croire aux Habitants. Tout n’était que supercherie puisque Charlène a intégré la Maison des Nouveaux où elle a fait la rencontre des trois nouveaux étudiants du Campus des Secrets : Cassandre, Benjamin et Shirley. Elle avait également accès à la Tour de Contrôle, où elle a pu épier les Habitants pendant toute la semaine et les sonder par l’intermédiaire des trois nouvelles recrues.

Dévastée par le comportement de Benoît et son rapprochement avec la sulfureuse Barbara, Charlène attendait donc avec impatience de revenir au sein de la Maison. Mais la Voix est plus joueuse que jamais ce soir ! Elle fait croire aux Habitants qu’ils ont le pouvoir de décider si la jolie blonde peut (ou non) réintégrer l’aventure. Tous les étudiants votent donc pour ou contre le retour de Charlène de façon anonyme. Parmi eux, trois déposent une boule noire dans l’urne, synonyme qu’ils veulent voir Charlène être éliminée pour de bon. En découvrant les résultats des votes, Benoît a les larmes aux yeux et tente tant bien que mal de ne pas éveiller les soupçons des Habitants.

Tel est pris qui croyait prendre ! La Voix révèle que le vote n’avait en réalité aucune valeur et que Charlène réintègre bel et bien le jeu. Elle va désormais pouvoir semer la zizanie dans la Maison et régler ses comptes avec Benoît. Ça promet pour les prochaines Quotidiennes !

Les retrouvailles entre Charlène et Benoît ont été très tendues, regardez :