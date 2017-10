Secret Story 11 : Charlène inquiète du lien entre Barbara et Benoît

Par VG | Ecrit pour TF1 |

A deux, c'est toujours mieux ? Pas si sûr ! C'est en effet la semaine des binômes dans la Maison des Secrets et, pour certains candidats, les prochains jours s'annoncent difficiles. Jeudi soir, après l'Hebdo, la Voix a annoncé aux Habitants qu'ils allaient être liés deux par deux pendant une semaine. Laura a hérité de Kamila, Charlène de Noré, Alain de Jordan et Barbara de Benoît. Le destin de chaque duo est désormais connecté : Benoît s'est ainsi retrouvé nominé car Barbara l'était. Mais la Voix étant taquine, depuis vendredi, les binômes sont aussi reliés physiquement. Chaque duo est attaché avec une corde. Les Habitants sont donc obligés de tout faire ensemble (mais vraiment tout) : manger, dormir, aller à la salle de bains… Une situation qui ne plaît clairement pas à tout le monde.



Charlène n'est pas mal tombée puisqu'elle est reliée à Noré, avec qui elle s'entend très bien. Pourtant, la jeune femme vit très mal la situation. Cette semaine des binômes l'inquiète même au plus au point. Il faut dire que son chéri Benoît est lié à Barbara. Et la candidate n'a pas oublié qu'au début de Secret Story 11, son homme s'était dangereusement rapproché de Barbara. Alors, forcément, Charlène n'est pas du tout sereine. Car non seulement son petit ami est en binôme avec une fille pour qui il a montré de l'intérêt un peu plus tôt dans l'aventure mais ils sont carrément reliés physiquement ! La candidate ne peut s'empêcher de se faire des films en pensant au lien qui unit Barbara et Benoît. Heureusement, Noré est là pour tenter de la calmer. Il lui promet d'être là pour elle tout au long de cette semaine. Il sera l'épaule sur laquelle elle pourra s'appuyer.



Mais le soutien de Noré suffira-t-il pour apaiser Charlène ? La jeune femme ne risque-t-elle pas de faire des crises de jalousies à Benoît, mettant par là même leur secret en danger ?