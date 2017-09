Secret Story 11 : Qui est Charlène, la jolie blonde discrète ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

A 23 ans, Charlène est une jeune femme naturelle qui a la tête sur les épaules. Chargée de projet en événementiel à Tours, elle sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas. Du haut de ses 1m65, cette blonde pulpeuse ne manque pas d’atouts. Pourtant, malgré son physique avantageux, elle manque de confiance en elle et n’a pas conscience de son charisme. Une faille qu’elle tentera tant bien que mal de cacher si elle veut se faire une place dans l’immense Campus des Secrets.

Outre ce manque de confiance, Charlène dispose d’une fraîcheur naturelle et d’un côté candide qui ne laisse personne indifférent. Extravertie, elle ose tout et peut se montrer très drôle. Obstinée, elle finit toujours par obtenir ce qu’elle veut. Une qualité qui pourrait lui être utile dans un jeu comme Secret Story… Car vous le savez déjà, dans l'émission, tout peut arriver. Et du haut de ses 23 ans, la jeune femme fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire avancer ses pions dans le jeu… Charlène est donc une rivale à prendre au sérieux !