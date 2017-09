Secret Story 11 : Charlène met sa vengeance à exécution

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Ne jamais sous-estimée la colère d’une femme bafouée. Benoît va l’apprendre à ses dépens. Ce dernier s’est rapproché dangereusement de Barbara ces dernières semaines, et même s’il assure que c’est pour protéger leur secret, Charlène estime qu’il a franchi la ligne jaune.

En visionnant les images de son amoureux câlinant Barbara, Charlène a vite senti la moutarde lui piquer au nez. Cependant, plutôt que d’exploser et de faire une scène de jalousie à Benoît qui pourrait faire tomber leur secret et la mission commune qu’ils partagent avec Noré et Kamila, la jolie blonde semble opter pour une autre stratégie. Elle l’a dit elle-même, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et pour se venger ou seulement pour faire réfléchir son amoureux, Charlène va jeter son dévolu sur Jordan.

Alors que Benoit fait son sport dans le jardin, la jeune femme va royalement l’ignorer et chercher du réconfort auprès de l’ancien Infiltré de la Maison des Secrets. Papouilles, grands éclats et tête-à-tête. Assis sous la pergola, les deux passent un moment câlin sous le regard de Benoît, mais aussi de Barbara et Julie qui s’empresse de plaisanter un « ils vont faire des bébés parfaits ». De quoi faire « marronner » Benoit. Regardez :