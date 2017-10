Secret Story 11 – Charlène en mode revanche, Barbara hors d'elle… Le résumé de la journée du 20 octobre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Des retrouvailles sous haute tension

Jeudi soir, pendant l'Hebdo, Benoît a retrouvé sa Charlène. Mais pas sûr que ce soit encore sa Charlène. Cachée pendant une semaine dans la Tour de Contrôle, la candidate a découvert le comportement ambigu de Benoît avec Barbara et elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Une fois de retour dans la Maison des Secrets, la jeune femme a donc confronté son petit ami, lui expliquant que son comportement était inacceptable. Benoît a bien tenté de s'expliquer – sans toutefois s'excuser - mais cette fois Charlène ne pardonnera pas facilement. La jolie blonde a décidé de faire ramer son homme.

Charlène confronte Laura et Cassandre



Lors de l'Hebdo, la Voix a organisé une supercherie pour les candidats. Après avoir dévoilé que Charlène n'avait jamais quitté l'aventure, elle leur a fait croire qu'ils allaient pouvoir voter pour décider si la jeune femme allait pouvoir réintégrer la Maison des Secrets ou non. Et si la plupart des Habitants ont voté pour le retour de Charlène, Cassandre et Laura s'y sont opposé. Après le prime, la jolie blonde a donc confronté les deux jeunes femmes mais elles n'ont exprimé aucun remords. Laura et Cassandre ont toutes les deux assumé leur choix.



Barbara clashe à tout va



Nominée cette semaine, Barbara a été sauvée par le public jeudi soir et a donc retrouvé la Maison des Secrets. Pourtant, cette nouvelle nomination lui a laissé un goût amer. La candidate a en effet découvert que Jordan et Alain, qu'elle pensait pourtant être ses amis, souhaitaient la voir quitter l'aventure. Une nouvelle qu'elle n'a toujours pas digéré. Alors quand les deux hommes viennent lui chercher des poux après le prime, la chaudière explose et clashe Alain avant de s'en prendre à Jordan.