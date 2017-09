Secret Story 11 : Charlène et Noré, le nouveau couple de la Maison des Secrets ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Kamila et Benoit ont rempli la première partie du contrat, au tour désormais de Charlène et Noré de faire croire qu'ils sont un couple.

Maintenant que la Maison des Secrets est quasiment sûre que Kamila et Benoit forment un couple, il est temps de passer à la vitesse supérieure. C'est au tour de Charlène et Noré de prétendre qu'ils sont ensemble et que cela est leur secret. Pour les deux couples du Campus, c'est une autre étape à franchir et déjà des doutes sont présents dans la tête des Etudiants. Déjà lors du coup de blues de Noré, les Habitants pensaient que la raison résidait dans la danse lascive que Charlène a fait avec Alain. Bien sûr, il n'en est rien. Mais pour rattraper le coup, Kamila, Benoit, Charlène et Noré ont sauté sur cette occasion et en effet faire croire que le Marseillais et la jolie blonde ont des choses à cacher.

La stratégie est déjà bien mise en place. Un petit mensonge à la fois, un détail relevé. Même insignifiant. Le diable est dans les détails, dit-on. Aussi, Charlène et Noré ont remarqué qu'ils ont par exemple les mêmes baskets. Cela leur donne une excuse pour semer encore plus le doute dans l'esprit des Etudiants. Ce sera à Kamila et Benoit de révéler ce détail et de chercher une explication.

Pour l'instant, les Habitants se méfient et ne se laissent pas absolument berner. Barbara n'est pas convaincue par le couple et elle pense que le secret de Charlène est tout autre. Dans sa tête, la jolie blonde est en réalité... chanteuse....