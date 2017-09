Secret Story 11 : Charlène en pétard contre Benoît !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure, le curieux jeu de Benoît intrigue sa compagne Charlène, ainsi que ses deux complices Kamila et Noré. Alors qu'il est en couple avec Charlène, le jeune homme devait se rapprocher de la belle Kamila afin de permettre aux deux couples de la Maison de préserver leur secret. Mais au lieu d'accomplir sa mission, il a préféré jeter son dévolu sur Barbara.



Mais alors que, durant ces deux semaines, Benoît avait tenté de rassurer sa dulcinée quant à ses intentions vis-à-vis de la jolie Belge, Charlène a fini par découvrir lors de l'Hebdo du jeudi 14 septembre, ce que son compagnon lui cachait. En effet, dans la Tour de Contrôle, elle a pu avoir accès à certaines archives concernant Benoît. Elle a ainsi pu voir Benoît faire un câlin à Barbara, ou la rejoindre dans son lit en pleine nuit, ou encore lui dire qu'elle lui plaisait. Autant d'images qui ont énervé au plus haut point Charlène.



Avant d'avoir une franche discussion avec le fautif, Charlène décide d'en informer Noré. Elle lui raconte ainsi ce qu'elle a vu et ce qu'elle a ressenti. La jeune femme fait part de son incompréhension à son interlocuteur, d'autant que Noré qui est dans une situation similaire, ne s'est rapproché d'aucune autre fille. Le Marseillais semble comprendre le désarroi de sa camarade et lui conseille de rester forte. De plus, il promet d'avoir une sérieuse discussion avec Benoît. Il faut dire que la préservation de leur secret dépend de leur cohésion. Si l'un d'eux flanche, Charlène, Kamila, Benoît et Noré risquent d'être découverts. « On est quatre ! » a d'ailleurs tenu à rappeler Noré à Charlène.