Secret Story 11 : Charlène ne décolère pas contre Benoît

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo de ce jeudi 14 septembre, Charlène a vu toutes ses craintes se concrétiser. Elle, qui est rentrée en couple dans la Maison des Secrets, a dû s'efforcer de ne pas trop s'approcher de son compagnon Benoît pour éviter d'éveiller les soupçons. Mais quand celui-ci s'est rapidement rapproché de Barbara, Charlène a vu rouge. Mais son bien-aimé a continué de la rassurer en lui affirmant n'agir ainsi que pour préserver leur secret. Mais les archives de la Tour de Contrôle ont tout changé...



Après avoir partagé sa colère avec Noré et tenté d'avoir des explications de la part de Benoît, Charlène confie désormais sa colère à Kamila. Unies par une même mission depuis le début de l'aventure, les deux jeunes femmes sont très complices. Alors Charlène se sent plus libre de raconter ses déboires sentimentaux à sa camarade. Elle lui avoue ainsi que si elle avait été un temps touchée par les larmes de Barbara, ce n'est désormais plus le cas. D'autant que la tristesse de sa jolie rivale est sans doute liée au changement de comportement de Benoît à son égard. En effet, depuis le prime et la discussion qu'il a eue avec sa dulcinée, le jeune homme a décidé de prendre ses distances avec la belle blonde qui a lié son destin à Bryan.



Mais malgré ça, Charlène avoue être toujours aussi remontée contre Benoît, surtout quand celui-ci persiste à vouloir avoir une discussion avec Barbara, au moins pour lui expliquer son revirement. Et quand il lui répète de ne pas s'inquiéter, ça a tendance à l'agacer prodigieusement. Kamila apporte bien évidemment son soutien à sa complice. Elle se dit en effet que si c'était Charlène qui avait agi de la sorte, Benoît aurait sûrement « péter un câble ».



Redécouvrez les confidences de Charlène à Kamila :