Secret Story 11 - Charlène et Shirley se liguent contre Barbara

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Charlène et Shirley ne portent pas Barbara dans leur coeur. Et puisqu'on est plus forts à deux, les candidates se serrent les coudes contre leur ennemie commune. Les deux blondes se mettent ainsi d'accord pour ne plus calculer Barbara. Elles ne veulent plus entendre parler d'elle !

Est-ce parce que leur prénom se ressemblent comme deux gouttes d'eau (que ceux qui ne les ont jamais confondues nous jettent la première pierre) ? Ou parce qu'elles partagent la même couleur de cheveux ? Mais Charlène et Shirley sont rapidement devenues inséparables. Les deux candidates ont eu un coup de coeur amical dès leur rencontre dans la Tour de Contrôle et sont les meilleures copines depuis. Shirley a soutenu Charlène quand cette dernière était au plus mal à cause du comportement ambigu de Benoît envers Barbara. Et Charlène est toujours restée auprès de sa camarade, même quand la petite nouvelle s'est mis une partie de la Maison à dos. Hashtag mini girl squad. Et les deux amies risquent de se rapprocher encore plus car elles viennent de se trouver une ennemie commune : Barbara !



Entre Charlène et Barbara, ça a toujours été compliqué. Si les deux jeunes femmes semblaient s'apprécier au début de Secret Story 11, Barbara confiant même tous ses problèmes de garçons à Charlène, leur relation s'est vite effilochée. Il faut dire que l'un des garçons en question était Benoît ! Même si Barbara ne sait pas que le candidat est son petit ami, Charlène n'a pu s'empêcher d'en vouloir à sa camarade. Pour Shirley, les choses sont plus simples. Elle n'a jamais pu encadrer Barbara. Dès son entrée dans la Maison des Secrets, la nouvelle a d'ailleurs fait comprendre à sa camarade qu'elle ne l'aimait pas. Mais les choses se sont envenimées mercredi soir quand les deux Habitantes se sont violemment disputées. Depuis, Shirley et Charlène ne peuvent vraiment plus voir Barbara et aimeraient bien qu'elle soit éliminée suite à l'Hebdo de ce jeudi soir. Et si elle continue l'aventure, elles se mettent d'accord pour ne plus la calculer. A partir d'aujourd'hui, Barbara n'existe plus pour elle.



L'alliance de Shirley et Charlène contre Barbara tiendra-t-elle ?