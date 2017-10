Secret Story 11 : Charlène peut toujours attendre après les excuses de Benoît

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Toutes les personnes au courant de son secret le disent : Benoît a été beaucoup trop loin avec Barbara et l’excuse de la stratégie ne tient pas la route pour ses détracteurs. Pourtant, le jeune homme s’entête et refuse de s’excuser auprès de Charlène pour la bonne et simple raison, qu’il n’a rien à se reprocher. Et alors qu’il croyait sa chère et tendre définitivement éliminée de Secret Story 11, Benoît ne s’attendait pas à son retour dans la maison des secrets et encore moins de la voir plus énervée que jamais.

Enfin, Charlène a montré les griffes et compte bien faire prendre conscience à l’homme avec qui elle partage sa vie depuis trois ans, de ses agissements. Après une confrontation houleuse durant laquelle Charlène a même avoué ne plus savoir où elle en était dans son couple, Benoît ne semble toujours pas prendre la mesure de ce qu’il se passe. Dans le déni, il explique à Shirley ne pas se souvenir de la fameuse claque sur les fesses ou encore de la douche à poil avec Barbara.

Un peu plus tard avec Benjamin, l’amoureux assure : « Je ne vais pas m’excuser, j’assume ce que j’ai fait par rapport au jeu.» C’est mal parti pour une réconciliation en bonne et due forme pour le couple ! « T’as juste à faire le canard, » lui conseille pourtant Benjamin mais l’homme ne semble pas du tout prêt à courber l’échine devant sa belle. Alors qui de Charlène ou Benoît craquera le premier ?

(Re)vivez la confrontation de Charlène et Benoît lors de l’Hebdo du Jeudi 19 octobre :