Secret Story 11 : Charlène trompée, Alain séducteur et Shirley stratège… Le résumé du dimanche 12 novembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la Maison des Secrets ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du dimanche 12 novembre 2017. Et aujourd'hui au menu : Barbara et Shirley sont prêtes à nominer Charlène, Alain joue sa mission mariage avec subtilité et Charlène, choquée, apprend une terrible nouvelle sur Benoît. C'est parti !

La guerre des clans fait rage dans la Maison des Secrets et Barbara et Shirley, qui font partie des Tigers, clan de la chambre du haut, souhaitent voir Charlène dans le SAS jeudi prochain. Alain, lui, poursuit sa mission mariage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y va doucement mais sûrement. Laura tombera-t-elle dans le panneau ? Enfin, un énorme coup de tonnerre s'est abattu sur le couple Charlène – Benoît. Le jeune homme aurait fauté avant d'intégrer la Maison des Secrets. Les jours passent, mais ils ne se ressemblent pas dans Secret Story 11, définitivement !

Les Tigers ont trouvé leur cible

Nominée par Benoît et Charlène lors du dernier prime, Shirley a très mal pris cette trahison de leur part qui, pourtant, quelques minutes avant que la soirée ne débute, s'étaient engagés à ne jamais la nominer. Ce manque d'éthique irrite la jolie blonde qui a depuis décidé de quitter la chambre du bas pour rejoindre celle du haut. Par cet acte, elle intègre officiellement le clan des Tigers. Désormais, avec Barbara, Laura et Alain comme alliés, elle espère se venger du couple en envoyant Charlène dans le SAS.

Mission mariage enclenchée

La Voix a confié une mission exceptionnelle à Alain, il doit faire croire à Laura qu'il envisage sérieusement de se marier avec elle à la sortie du jeu. Le bel hidalgo le sait, Laura est une candidate assez compliquée à berner, il va donc falloir crédibiliser cette envie soudaine avec finesse et subtilité. Pour ce faire, Alain passe par Barbara : de bon matin, il explique à cette dernière qu'il s'est vu passer la bague au doigt de Laura le temps d'un rêve des plus romantiques. Il espère ainsi qu'elle lui répétera et qu'il pourra ensuite sans doute amorcer la discussion à ce sujet avec la principale intéressée.

Charlène trompée ?

La Voix a une surprise pour les Habitants, ils ont la possibilité de passer du temps avec leurs proches. Mais rien n'est gratuit dans Secret Story : chaque minute passée avec eux coûtera 5 000 euros aux Tigers (clan de la chambre du haut) et aux Eagles (clan de la chambre du bas). Barbara et Charlène sont les premières à pouvoir bénéficier de ce droit. Si Barbara revoit son meilleur ami, Alexis, Charlène, elle, a reçu la visite de Marie, une « pote de sport » qui lui a révélé une triste nouvelle : Benoît l'aurait fortement draguée alors qu'ils étaient en plein brûlage de calories il y a de cela quelques mois.

