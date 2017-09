Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors de la deuxième Hebdo de Secret Story 11, Charlène a dû faire face à certaines révélations dont elle se serait bien passée. Elle ne reconnaît plus l'homme avec qui elle partage sa vie depuis trois ans. Un Benoît bien trop tactile avec Barbara. Une explication s'impose !

« Je le sens, je le sais, il se fout de moi... » Vitaa. Comme la chanteuse, Charlène se sentirait trahie par son homme, Benoît. Souvenez-vous, lors de l'Hebdo de ce jeudi 14 septembre (la deuxième de Secret Story 11), Charlène a pu se rendre dans la Tour de Contrôle où des images de Benoît lui ont été révélées. Des extraits durant lesquels son petit-ami à la ville depuis trois ans s'illustre sous un autre jour, il est bien plus proche de Barbara qu'il ne le laissait entendre. Choc ! Charlène voit rouge, mais doit laisser ses sentiments de côté afin de n'éveiller aucun soupçon auprès des candidats. Mais quelques jours plus tard, alors qu'ils sont tous deux confortablement installés sur le canapé du salon, les autres Habitants étant en pleine discussion et la musique de Christophe Maé couvrant leurs paroles, la belle blonde en profite pour recadrer son bien-aimé.

« Ce que j'ai vu avec B [Barbara, NDLR], en aucun cas je veux que ça se reproduise. (…) Ne va pas la voir ! » lui impose-t-elle, le regard courroucé. Surpris par les propos de Barbara, Benoît déplore qu'elle ait pu douter de ses sentiments, qui sont toujours aussi forts. « Je sais que ça t'a fait mal, sur le coup je m'en suis voulu d'être allé aussi loin dans le jeu », ajoute-t-il. « Quand j'ai vu ça, je ne t'ai pas reconnu ! » insiste-t-elle alors. Benoît rebondit aussitôt : « Normal, j'étais dans un rôle. Je n'ai jamais eu un seul sentiment déplacé. » Le jeune homme à la nonchalance avérée conclut néanmoins de la plus belle des manières. Cette aventure renforcera leur couple, il en est persuadé. « Je t'aime à la folie ! », lui avoue-t-il, amoureux comme au premier jour. Tout est bien qui finit bien. Charlène est-elle pour autant rassurée ? La question se pose...

