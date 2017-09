Secret Story 11 : Charles et Alain nominés, retour sur leur parcours !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, deux garçons ont été nominés par les filles. Il s'agit de Charles et Alain, candidats emblématiques de cette onzième saison. Retour sur leur parcours qui a déjà marqué les esprits !

Les premières vraies nominations ont eu lieu cette semaine et c'est les filles qui ont eu la lourde tâche de voter contre un des garçons de la Maison. Alain et Charles ont été choisis pour s'affronter dans le sas ce soir lors du prime mais un seul quittera définitivement le Campus des Secrets. L'occasion de faire le bilan de leur aventure ponctuée de rebondissements.

Depuis le début de l'aventure, Charles et Alain sont deux personnages importants et omniprésents du programme. Alain a souvent été mis en avant grâce à sa mission séduction avec Tanya mais aussi par son rapprochement délicat avec Barbara. En effet, le parcours du bel espagnol aura été mouvementé. Dès son entrée dans la Maison, il reçoit pour mission de faire croire à une idylle naissante avec Tanya, son aînée âgée de 68 ans. Un coup dur pour Alain qui s'imaginait déjà roucouler avec Barbara, la charmante Belge. Il aura mis du temps à s'impliquer sérieusement dans sa mission mais une fois recentré sur son objectif, il parvient à semer le doute auprès du reste des Habitants.

Quant à Charles, il a d'abord prouvé ses qualités de stratège en réussissant avec brio ses missions pour saborder les tentatives des autres candidats d'ouvrir la porte de la maison des voisins lors de la première semaine d'aventure. Entre sabotage et infiltrations secrètes, le jeune homme était prêt à tout pour protéger ce secret qu'il partageait avec Julie et Jordan. Mais son aventure aura également été marquée par son coup de cœur pour Julie avec qui il a entamé une jolie histoire d'amour. Depuis l'annonce des nominations, la belle brune est inconsolable et appréhende d'être séparée de son complice.

Alors, qui quittera l'aventure et suivra les pas de Lydia, première éliminée ? Réponse ce soir dans le deuxième Prime de Secret Story 11 à 21h en direct sur NT1 !