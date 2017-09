Secret Story 11 : Charles choqué par le secret de Kamila et Noré !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

C’est Charles qui a quitté l’aventure au terme du deuxième prime de la onzième saison de Secret Story. Face à Alain, le jeune homme qui défendait le secret "J’ai été le garde du corps de grandes stars hollywoodiennes" n’a pas fait le poids avec ses 46.7% des voix contre 53.3% pour son adversaire. Interviewé par Christophe Beaugrand sur le plateau de l’Hebdo, le candidat est revenu sur son aventure et a pu découvrir par la même occasion certains secrets des Habitants.

Un en particulier l’a laissé sans voix, c’est le secret de Kamila et Noré. En effet, Charles a appris qu’ils étaient en couple depuis 8 ans et mariés depuis 3 ans. Un choc pour le candidat sortant qui était loin de se douter d’une telle relation et qui s’imaginait plutôt Kamila en couple avec Benoît : "Oh le Noré ! Il a touché le jackpot lui c’est bon. Ils sont trop forts. Je suis tellement choqué, Benoît il va se prendre le trottoir parce qu’il est à fond sur Kamila. Et Noré qui regarde ça de haut, en plus on connaît le Marseillais Noré."

Dans son portrait, Charles se présentait comme quelqu’un de loyal, déterminé et surtout très compétiteur. S’il a montré son côté stratège dans le jeu, il était pourtant loin de découvrir les secrets de ses camarades : "Pour les secrets, je n’étais pas vraiment sur des pistes. J’étais plus joueur pendant les missions."

Découvrez la réaction de Charles après avoir découvert le secret de Kamila et Noré !