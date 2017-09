Secret Story 11 - Charles déjà agacé par Julie : "Elle m’étouffe !"

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En à peine une semaine d’aventure, Julie et Charles sont déjà passés par plusieurs stades dans leur relation. Un coup, ils sont très proches au point d’échanger de nombreux câlins, des caresses à profusion et autres papouilles, mais l’instant d’après, ils peuvent être aussi très distants l’un envers l’autre. Les deux camarades semblent ainsi continuellement souffler le chaud et le froid dans leur histoire.



Excédée par ces changements de comportements, Julie a sans doute une nouvelle fois confié son désarroi à Barbara, sa confidente dans la Maison des Secrets. Celle-ci s’est alors empressée d’aller voir Charles pour tenter d’avoir une discussion à cœur ouvert avec lui. Elle lui reproche ainsi de se montrer peut-être un peu trop vache avec la jolie brune : "T’es trop cru. Tu lui parles bizarrement t’as un comportement de gamin,"lui assène-t-elle.



Mais cela ne serait-il pas dû à un simple malentendu ? En effet, Charles pense surtout que Julie, un tantinet susceptible, "prend tout mal" : "J’ai l’impression que mon humour, elle ne le comprend pas. Je dis des trucs pour rigoler, elle le prend mal tout de suite," raconte-t-il.



Cependant, Charles avoue que le trop grand besoin d’affection de Julie commence vraiment à l’oppresser. "Je suis quelqu’un d’affectueux mais elle, elle m’étouffe un peu. Parce qu’elle est tout le temps en train de demander de l’affection et des câlins," avoue ainsi le jeune homme. Barbara tente alors de le mettre en garde parce qu’elle pense que Julie est clairement en train de tomber amoureuse de lui. Mais qu'en est-il de Charles ? "J’ai presque 9 ans de plus qu’elle ! Moi, j’aime les personnes posées, sereines. J’aime les filles avec qui je peux échanger, comme je le fais avec elle, mais sans qu’il n’y ait de réactions excessives…"

Redécouvrez la première dispute entre Charles et Julie :