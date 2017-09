Secret Story 11 : Qui est Charles, le sportif romantique ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi, Charles va faire son entrée dans la Maison des secrets. Et le candidat de 28 ans fait déjà parlé de lui. Doté d’une double culture (il est français d'origine allemande et africaine), il exerce le métier de barman à Annemasse. Compétiteur dans l’âme, Charles est aussi un passionné de sport et surtout, il pratique la MMA au niveau professionnel. Son physique de rêve allié à son intelligence, seront sans doute ses forces pour avan­cer le plus loin possible dans l’aven­ture.

Dans la vie de tous les jours, il se qualifie comme loyal, compétiteur et têtu. Grand sentimental, il cherche la femme idéale, la mère de ses futurs enfants. Il veut une famille nombreuse et soudée comme la sienne. Passionné d’animaux, Son rêve est d’ouvrir un refuge. D’ailleurs, il s’est fait tatouer un loup… l’animal qui le représente le plus !

Est-ce que Charles sera un séducteur dans le campus des secrets ? Il a l’air bien parti pour… Une chose est sûre, ce candidat ne devrait pas passer inaperçu !