Secret Story 11 : la chasse aux secrets : trois habitants, trois manières de faire

Dans Secret Story, tous les moyens sont bons pour découvrir les petits secrets des camarades. Bien sûr, dans le respect des règles et ne franchissant pas les limites. Alors pour découvrir ce que cachent les habitants, il faut être habile, stratège et faire preuve de subtilité. Chacun à sa manière de faire. Et cette semaine, la Chasse aux secrets était dans l’esprit de tous les Étudiants du Campus des Secrets. La Voix a organisé des contrôles surprise pour permettre à ces derniers de récolter des indices. Elle a aussi donné des missions à certains d’entre eux et des challenges pour tester leurs capacités à se surmonter. Cette semaine, il y a aussi eu des buzz. Un buzz. C’est donc l’occasion de passer en revue les façons d’enquêter des Habitants de la Maison des Secrets.

Celui qui y va tout seul

Bryan est un fonceur. Il fonce. Et il demande l’avis à personne. C’est seul qu’il a fait son enquête sur Julie après que trois indices sur son secret aient été dévoilés. Après lui avoir posé une batterie de questions sur sa vie, il se persuade qu’il a percé le mystère de la jolie brune aux yeux revolver. Manque de pot, il tombe à côté. Et non, Bryan, Julie n’a jamais été dans le coma.





Celui qui fait équipe

Laura a compris que l’union fait la force. Aussi, pour percer le secret de Jordan, elle décide de s’allier à Noré. Ensemble, ils jouent à John Steed et Emma Peel, un peu façon Chapeau melon et bottes de cuir. C’est ensemble qu’ils mènent l’interrogatoire pour savoir si Jordan est le frère de Charlène. Mais Jordan est joueur et fin stratège et il décide de se jouer d’eux et de les mener en bateau. Reste à savoir si le duo de choc aura le nez fin et parviendra à démêler le vrai du faux.





Celui qui fait appel à la chiromancie

Tanya est un personnage unique en son genre. La panthère noire de Secret Story a aussi sa façon bien à elle de mener l’enquête : lire les lignes de la main. Aussi, en s’intéressant à celles de Julie, elle remarque qu’elle a deux lignes de vie. Elle en conclut donc qu’un événement important est arrivé dans la vie de la jeune femme et qu’il a bousculé son existence. Pour elle, c’est sûr, elle a dû être greffée plus jeune. Mais une interrogation : elle ne l’a jamais vu prendre de cachet ou de médicament. Le mystère reste entier.