Secret Story 11 : Chaud devant ! Alain et Laura dévoilent leur shooting sexy en amoureux

Alain et Laura ont vécu une belle histoire dans la Maison des Secrets et filent le parfait amour depuis la fin de "Secret Story 11". Ils commencent même à avoir des projets professionnels ensemble, comme en témoigne leur séance photos en couple.

Attention les yeux ! Laura et Alain font partie des plus beaux couples de la Secret Family et certainement des plus sulfureux. Vous avez suivi leur idylle naissante dans le Campus des Secrets, leur mission mariage, leurs crises de couple passagères, leurs déclarations enflammées… Depuis leur sortie de Secret Story 11, Alain et Laura semblent plus épanouis que jamais.

Ils s’étaient promis d’emménager ensemble après la grande finale du jeu et comptaient bien prouver aux mauvaises langues que leurs sentiments étaient sincères. Et effectivement, les deux tourtereaux enchaînent les selfies complices sur les réseaux sociaux depuis leur sortie. Il y a quelques jours, ils ont dévoilé un tout nouveau projet en commun.

Sur leur compte Instagram respectif, Alain et Laura ont posté des photos de leur shooting en duo. Des clichés très sexy, sur lesquels la jolie Cannoise porte un body noir très échancré tandis que le beau gosse italien prend la pose torse nu. Ce shooting muy caliente s’est déroulé en Espagne, où Laura a rejoint son chéri après de courtes retrouvailles en région parisienne. Un moment privilégié pour les amoureux, qui chérissent chaque moment passé ensemble malgré leur emploi du temps chargé.

Laura était un peu "déçue" de ne pas avoir remporté Secret Story 11 regardez :