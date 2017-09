Secret Story 11 : le choix épineux de Tanya !

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

"En principe, je ne donne pas mon âge. Pour moi l'âge est un numéro. Je fais de l'intemporalité mon cheval de bataille." C'est avec cette phrase qui résume bien son état d'esprit que Tanya se présente dans son portrait. Ex-femme d'affaires, la candidate de Secret Story 11 le clame haut et fort, elle n'est pas une "cougar" : "ce sont les hommes qui viennent vers moi, je ne drague pas et je ne le ferai jamais." Habituée à avoir "des chevaliers servants plus jeunes", Tanya ne va pas être dépaysée dans Secret Story 11. Elle a en effet hérité, vendredi soir, d'une première mission qui colle parfaitement à son style de vie. La Voix lui annonce ainsi qu'elle doit former un faux couple avec un charmant jeune homme.

Pour faire son choix, elle a visionne trois vidéos de présentation dans lesquelles on ne voit pas les visages des prétendants. En découvrant le candidat A, elle ne cache pas qu'elle n'aime pas "ses tatouages, son jean déchiré, ses genoux et ses pieds". "La pizza sur les bords de Seine, ce n'est pas trop ma tasse de thé", ajoute-t-elle à la fin de la vidéo après avoir enchaîné des remarques très drôles. Le prétendant B a plus de chance. "Il a l'air d'aimer les fruits et les animaux", c'est "un bon point" selon elle. Elle est également ravie de voir qu'il s'agit d'un homme "élégant". En visionnant le portrait C, elle se lâche totalement en lançant "Vroum, vroum, vroum" lorsqu'elle découvre qu'il s'agit d'un motard ! Mais son côté "bodybuilder" ne la touche pas. "Il n'y a pas beaucoup d'hésitation", avoue-t-elle au moment de choisir. Difficulté supplémentaire pour elle : elle ne sait pas qui se cache derrière le candidat choisi. A elle de le retrouver dans le Campus des Secrets.

Si cette mission met à l'honneur ses talents d'enquêtrice et son côté joueuse, elle a également donné un pouvoir de taille à Tanya. Cette dernière avait en effet entre ses mains les destins de trois candidats : Alain, Ylies et Nony. Seul le prétendant choisi pouvait intégrer la Maison tandis que les deux autres devait dire adieu à cette belle aventure. Regardez ci-dessous l'annonce de cette double élimination !