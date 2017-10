Secret Story 11 : Le choix idéal de Barbara pour les prochaines nominations

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Laura et Noré sont nominés d'office suite à l'Hebdo de jeudi. Mais cela ne devrait toutefois pas annuler les nominations de ce mardi. Et en ce qui concerne Barbara, son choix semble déjà être fait…

Lors de l'Hebdo, Kamila et Laura se sont retrouvées face à face au Puit des Vérités. Elles devaient alors décider de nominer Bryan ou Benoît. Toutes les deux résolues à ne pas laisser la victoire à sa rivale, elles ont donc préféré se sacrifier elles-mêmes plutôt que de choisir. Plus tard, Noré, lui, a pris la décision de sauver sa bien-aimée Kamila en échangeant sa place avec elle. Noré et Laura sont donc nominés d'office cette semaine.



Mais ces deux nominations d'office ne devraient pas , selon toute vraisemblance, annuler les nominations traditionnelles du mardi. A moins d'un avis contraire de la Voix, les Habitants devront se rendre au Confessionnal pour désigner deux de leurs camarades qu'ils veulent voir quitter l'aventure. Alors qui d'autre rejoindra Noré et Laura dans le Sas ? Pour Barbara, le choix semble déjà être fait…



Comme Noré et Laura sont nominés, Jordan et Barbara supposent déjà, à tort ou à raison, que les nominations de cette semaine seront mixtes. Alors si cette hypothèse se vérifiait, la jolie blonde confie à Jordan que dans l'idéal, elle aimerait bien mettre Tanya et Alain dans le Sas. Le Ch'ti énamouré semble plutôt d'accord avec les choix de sa camarade. Mais qu'en sera-t-il des autres Habitants ? Les suivront-ils sur ce coup-là ? Et si les nominations n'étaient pas mixtes finalement, comment feront alors les Habitants ? Il faudra patienter jusqu'à mardi pour en en avoir le coeur net...



