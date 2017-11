Secret Story 11 : Christophe Beaugrand annonce le retour d'anciens candidats dans le Campus

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine a été riche en surprises pour les habitants. Alors que la guerre des clans fait rage au sein du Campus des secrets, les habitats se sont affrontés lors d'activités proposées par la Voix. Grâce aux jeux mis en place tout au long de la semaine, les équipes de la chambre du haut et du bas ont eu le pouvoir sur les nominations et se sont deux alliées qui s'affronteront dans le sas cette semaine, Shirley et Barbara. Les deux candidates sont très déçues et savent pertinemment que l'une d'entre elles devra quitter la Maison des Secrets au terme de l'Hebdo qui aura lieu demain sur NT1. À l'issue de celle-ci, les Tigers seront en infériorité numérique.

De nouveaux rebondissements attendent donc les Habitants du Campus des Secrets ce soir. Lors du dernier Debrief, Christophe Beaugrand a d'ailleurs révélé des indices sur le déroulement du prime. On sait notamment que des anciens candidats, toutes saisons confondues, vont faire leur retour dans la Maison des secrets. Ils vont avoir une mission très spéciale. Mais pour le moment, Christophe Beaugrand n’a pas donné plus d’informations sur le sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 21h sur NT1.