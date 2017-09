Secret Story 11 : Christophe Beaugrand "Cette année, ça sera l’école de la chasse aux secrets"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

D’où est venue l’idée de la thématique Campus ?

C’est la rentrée des classes. L’idée est venue assez naturellement. Avec la cette thématique, il y a la notion d’épreuves, de l’effort. Les candidats vont entrer dans un vrai Campus (voir la vidéo ci-dessous) Etre dans Secret Story, ça se mérite ! Il ne faut pas croire que l’on va laisser les candidats se dorer la pilule. Cette année, ça sera un peu l’école de la chasse aux secrets. On va revenir sur les fondamentaux du jeu, avec de l’humeur et de humour. Les secrets seront très forts.

Le Campus, ça vous parle, à titre personnel ?

Je n’ai pas fait l’internat mais j’ai connu la notion de campus lorsque j’ai fait mes études de journalisme à Bordeaux. La fratrie, le boulot, la compétition… toutes ces valeurs, on va les retrouver dans Secret Story. Cette émission, c’est un jeu avant d’être une télé-réalité.

Que pouvez-vous nous dire sur le casting ?

Les casteurs ont fait en sorte de trouver des personnes naturelles. Beaucoup de jeunes ont intégré les codes de la télé-réalité car ils en regardent beaucoup. Il a donc fallu faire un gros travail pour trouver des personnalités spontanées.

Que pouvez-vous nous dire sur la nouvelle version du Debrief ?

On veut en faire un talk-show, avec beaucoup d’interactivités. Il y aura beaucoup de nouveautés cette année. Julien, gagnant de la saison dernière rejoint le Debrief aux côtés de Leïla. Adrien proposera une nouvelle version de Mister Secret. D’autres personnes vont rejoindre la bande, notamment une nana qui va beaucoup vous surprendre ainsi qu’un jeune hyper drôle et passionné de Secret. On avait envie de faire entrer de la jeunesse. Autre grosse nouveauté : on fera venir des invités, des personnalités qui viennent du monde artistique, des chanteurs, des humoristes, des comédiens. J’en connais un certain nombre qui adorent l’émission. Je pense notamment à Jarry.

Secret Story, c’est un vrai marathon. Prêt ?

J’adore le rythme du quotidien. Je trouve ça stimulant, excitant. Secret ne me fatigue pas du tout. Je suis très content de la nouvelle bande. Il y a une super ambiance. C’est important pour que notre complicité transparaisse à l’écran. A l’antenne, on ne peut pas tricher ou mentir. C’est d’ailleurs ce que j’adore chez Leila. Quand elle n’est pas contente, ça se voit.

En attendant le lancement de Secret Story, découvrez, en exclusivité, le décor du Campus des secrets