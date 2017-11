Secret Story 11 : Christophe Beaugrand chute en plein direct

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Ce mercredi 1er octobre, la Voix avait organisé un prime spécial Halloween. L’occasion pour les candidats de se déguiser et de faire peur à leurs petits camarades. Et la soirée a été riche en rebondissements. Entre clashs, coups de théâtre et larmes, le prime a réservé de nombreuses surprises. Pour cette soirée spéciale Hallo­ween, un clown malé­fique est venu sur le plateau de l’émission pour effrayer les habitants. Si de son côté l'animateur pensait être épargné, il est finalement devenu une cible de choix pour le clown maléfique.

Très concentré à lancer une séquence, Christophe Beaugrand n’a pas vu le clown s’avan­cer derrière lui. Pour échap­per au danger, il a eu sa technique bien à lui. Au lieu de courir, il a préféré tomber par terre, comme pour surprendre son adver­saire, en somme. Une séquence hilarante qui a beaucoup amusé les téléspectateurs. L’animateur s'est finalement relevé, pris d'un fou rire. Lui-même amusé de sa réaction, il a lâché : "Oh, bah, j'ai perdu mes micros, là.", Et d'ajouter : "Oh, bah écoutez, c'était magnifique, ça." La personnalité du PAF a ensuite précisé : "Je rappelle que c'est Julien Geloën (le gagnant de Secret Story 10, ndlr), là-dedans." Et de conclure, sur le ton de l'ironie : "Tu devrais avoir honte."

