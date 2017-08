Secret Story 11 : Christophe Beaugrand fait sa rentrée, les internautes réagissent avec humour

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques jours sur MyTF1, vous avez découvert Christophe Beaugrand plus fou que jamais déguisé en joueur de baseball, en pom-pom girl ou encore en adolescent. Dans cette vidéo, l'animateur phare du programme annonce enfin la date de diffusion de la onzième saison de Secret Story. En effet, dès le 1er septembre prochain à 23H30 sur TF1, la Maison des Secrets qui a fait peau neuve, rouvrira ses portes pour accueillir de nouveaux Habitants. Un rendez-vous que les internautes ont bien noté dans leurs agendas.

En effet, la rentrée de Christophe Beaugrand n'est pas passée inaperçue. De nombreux messages ont été postés sur Twitter suite à la diffusion de la vidéo, et pour les fans du programme Secret Story, l'attente est encore longue. Mais c'est avec beaucoup d'humour et un enthousiasme certain, que les internautes ont réagi sur la Toile, avec l'arrivée de cette onzième et nouvelle saison qui promet de très belles surprises. Alors, quels secrets allez-vous découvrir cette année ? Qui sera le prochain gagnant de cette onzième saison ? Quelles missions les plus folles nous réserve la Voix ? Rendez-vous le 1er septembre prochain à 23H30 sur TF1 pour le savoir ! Ce n'est pas tout pour le moment...