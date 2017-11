Secret Story 11 – Le clan des Eagles divisé, Alain et Laura en pleine crise… Résumé de la journée du 2 novembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le prime spécial Halloween aurait-il éveillé les tensions au sein de la Maison des Secrets ? En tout cas, dans la nuit du 1er au 2 novembre, les esprits se sont beaucoup échauffés. Au delà du clown maléfique qui a hanté le Campus tout au long de la soirée et fait chuter Christophe Beaugrand, le prime a également révélé des dissensions sous-jacentes entre les Habitants.



Shirley et Jordan, le clash



Quand Jordan a quelqu'un dans le nez, il n'est pas du genre à le cacher, bien au contraire. Après avoir ciblé pendant des semaines Barbara, le jeune homme semble s'être trouvé une nouvelle cible, en la personne de Shirley. La mission ex avec Barbara et le fait que la jolie blonde ait osé voter contre Benoît lors de la cérémonie des billes mardi n'ont fait qu'augmenter la colère du jeune homme contre sa camarade. Et quand lors de l'Hebdo, La jeune femme décide de prendre sa revanche sur son camarade en lui faisant banqueroute, Jordan qui n'a pas vraiment apprécié, n'a pas tardé à lui tomber dessus.



Le clan des "Eagles" en pleine division

Durant l'Hebdo, Charlène a découvert le vrai visage de Noré et Kamila. La jolie blonde a en effet vu des images où le couple de Marseillais n'était pas vraiment tendre à leur égard. Après le prime, la jeune femme ne tarde pas à mettre Benoît dans la confidence. Très remontée, Charlène semble prête à tourner le dos à Kamila et Noré. Elle n'hésite d'ailleurs pas à se disputer avec sa camarade. Mais il se peut que ces nouvelles tensions sèment à nouveau la zizanie entre Charlène et Benoît. La jeune femme reproche ainsi à son compagnon de ne pas suffisamment prendre sa défense vis-à-vis de Kamila et Noré. Après tout, ils lui ont manqué de respect…



Laura et Alain, déjà la fin ?



De nature explosive, Laura s'était quelque peu assagie depuis qu'elle s'était mise en couple avec Alain. Mais il ne faut pas grand chose pour réveiller le volcan qui sommeille en elle. S'il y a bien une chose que la jolie brune n'a jamais vraiment aimé chez Alain, c'est son côté séducteur. Et quand elle le surprend en train de danser d'un peu trop près avec Charlène, la brune incendiaire voit rouge. Et si Alain se défend d'avoir essayé de séduire la jeune femme, Laura ne veut rien entendre. Pour elle, son camarade a eu un comportement qu'elle ne peut cautionner. Elle se rend compte qu'ils n'ont sans doute pas les mêmes principes. Les différends entre Alain et Laura sont-ils définitivement irréconciliables ?





