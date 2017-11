Secret Story 11 : les clans découvrent leur chambre retournée, découvrez leur réaction !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus dans la Maison des Secrets. Lors d’une mission collective, les deux clans ont dû mettre sans dessus dessous la chambre du clan adverse le plus vite possible pour pouvoir faire basculer les nominations de la semaine. La réaction des Habitants en découvrant leur nid douillet est tout simplement ma-gique !

La Voix est joueuse et parfois même un peu sadique. Depuis quelques semaines, les deux clans s’affrontent sans merci. Et une fois de plus, les Eagles (Noré, Kamila, Benoît et Charlène) et les Tigers (Alain, Laura, Shirley et Barbara) ont été mis en compétition. Dans le cadre d’une mission collective, les Habitants ont dû retourner la chambre du clan adverse en seulement trois minutes. Mais ce n’est pas tout ! Ils devaient ensuite remettre de l’ordre le plus rapidement possible dans leur chambre respective.

À la clé, 5000 euros à prendre dans la cagnotte de leurs adversaires mais surtout la possibilité de pouvoir transmettre les nominations à l’autre clan. Autant dire que les Eagles étaient très motivés pour remporter cette mission et ainsi retirer la nomination temporaire de Shirley et Charlène. De leur côté, les Tigers comptaient bien les contrer pour les empêcher de remporter ce pouvoir pour le moins dangereux.

Deux salles, deux ambiances. En découvrant les tiroirs renversés, les vêtements éparpillés et les lits retournés, la chambre du bas garde le sourire tandis que la chambre du haut a dû mal à garder son calme en voyant ses affaires aux quatre coins de la pièce. Laura est agacée tandis que Barbara est passablement énervée ! Mais alors qui a remporté cette épreuve collective ? Et surtout, les nominations ont-elles changé de camp ? On attend le verdict de la Voix !

Les Habitants s'en sont donnés à coeur joie pour gagner cette mission, regardez :