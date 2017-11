Secret Story 11 – Les clans se déchirent, Laura et Alain se réconcilient… Le résumé de la journée du 6 novembre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Cette nouvelle journée dans la Maison des Secrets n'a pas été simple pour les clans. Si les membres de la chambre du bas continuent de se déchirer, ce n'est pas non plus rose pour ceux de la chambre du haut. Mais au milieu des disputes, l'amour a pris le dessus pour Laura et Alain. Retrouvez les moments forts du 6 novembre.

Une seconde chance pour les Eagles ?



Depuis jeudi soir, le clan des Eagles a totalement explosé. Lors de l'Hebdo, Charlène a en effet découvert des images de Kamila et Noré disant du mal d'elle. De leur côté, les Marseillais ont vu Charlène et Benoît se demander s'ils ne devaient pas se désolidariser de leur clan et faire cavaliers seuls. Depuis, rien ne va plus. Mais cette situation tendue ne convient pas du tout à Benoît. Le jeune homme tente donc de s'expliquer avec Noré pour arrondir les angles. Sauf que son camarade se montre intraitable. Alors, pour l'amadouer, Benoît va jusqu'à demander à Charlène de s'excuser auprès du couple Marseillais. Mais ces excuses suffiront-elles à ressouder les Eagles ?



Barbara et Laura, la fin d'une amitié ?



Si le clan de la chambre du bas tente tant bien que mal de résoudre ses conflits internes, celui de la chambre du haut est en train de voler en éclats. Depuis quelques jours, le trio soudé composé de Laura, Barbara et Alain se délite. Laura et Alain se sont séparés et multiplient les clashs alors qu'un vent froid souffle sur l'amitié entre Barbara et Laura. La brune volcanique n'a pas digéré que sa camarade ne partage pas avec elle un indice gagné et, depuis, elle ne lui parle plus. Quand Barbara vient lui demander des infos, elle la rembarre même, cordialement certes mais fermement. Une attitude qui déçoit totalement Barbara.

Laura et Marie, toujours plus fort

Pour faire croire aux autres Habitants de la Maison des Secrets qu'elles se détestent, Marie et Laura ne reculent devant rien. Et si elles profitent de quelques moments en tête à tête pour rire de leur situation, en public, elles jouent parfaitement le jeu de la mésentente. Et heureusement, car les candidats, toujours à l'affût du moindre faux pas, espionnent les deux jeunes femmes dès qu'elles se retrouvent seules.