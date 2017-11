Secret Story 11 – Le clash de Laura, le retour de Bryan, la tristesse d'Alain… Le résumé de la journée du 7 novembre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Cette nouvelle journée dans le Campus des Secrets a été marquée par la traditionnelle cérémonie des Secret d'Or. Et si le plus beau couple ou la plus belles chute ont été récompensés, le Secret d'Or des plus grandes comédiennes devrait sans conteste être attribué à Laura et Marie, toujours plus convaincantes. Retrouvez les moments forts du 7 novembre.

Le retour du trio infernal



On pensait l'amitié entre Barbara, Laura et Alain fortement compromise. Depuis quelques jours, leur joyeux trio avait en effet explosé. Alain en voulait à Barbara d'avoir envenimé sa brouille avec Laura et Laura ne digérait pas que son amie n'ait pas partagé un indice avec elle. La bande de la chambre du haut avait donc volé en éclats. Mais après des discussions à coeur ouvert, les voilà de nouveau sur la bonne voie. Barbara et Alain ont fini par s'expliquer et Laura, même si sa meilleure amie Marie lui a conseillé de se méfier de Barbara et de se rapprocher plutôt de Kamila, a fini par pardonner à la jolie blonde. L'amitié a finalement triomphé.

Des Secret d'Or en or Suprise !

A l'occasion de la traditionnelle cérémonie des Secret d'Or, qui récompensent chaque année les grands moments des candidats de Secret Story, Bryan a fait son grand retour dans la Maison des Secrets. Avec l'aide de Marie, le jeune homme a animé la cérémonie et remis les récompenses aux Habitants. Et Mr Showtime a fait le show lorsqu'il a décerné le prix du meilleur couple à Kamila et Noré, celui de l'Habitante la plus sexy à Barbara, du plus grand clash à Alain et Noré ou de la candidate la plus hypocrite à Laura.



Laura frappe fort



Mais après la fête, la soirée a rapidement viré au (faux) drame. Laura a en effet profité d'un vrai clash avec Jordan, qui a osé la traiter d'hyprocite, pour orchestrer un faux clash avec Marie. Les deux meilleures amies avaient en effet pour mission de simuler une violente dispute. Et elles n'y sont pas allées de main-morte, Laura attaquant Marie de façon très convaincante. Les Habitants n'y on vu que du feu. Et pour rendre la supercherie encore plus crédible, Laura a été «isolée» dans la Tour de Contrôle après ce faux clash, laissant Alain totalement désespéré.