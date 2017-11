Secret Story 11 : Clash, twerk et bide total… Le résumé du mercredi 15 novembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la Maison des Secrets ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du mercredi 15 novembre 2017. Et aujourd'hui au menu : le clash retentissant entre Barbara et les Eagles, le twerk déchaîné de cette dernière et le bide de la mission séparation de Charlène et Benoît. C'est parti !

Shirley et Barbara sont les nominées de la semaine (vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà voter pour votre candidate préférée en cliquant ICI). L'échec des Tigers lors de l'épreuve des poutres infernales est difficile à encaisser, Barbara s'emporte donc contre les Eagles qui n'hésitent pas à les narguer. Plus tard, la pression redescendue, Barbara oublie cet accès de colère en twerkant telle Nicki Minaj. C'est sexy ! Puis, c'est une première dans l'histoire de Secret Story, La Voix interrompt la mission rupture de Charlène et Benoît sous la demande des autres Habitants de la Maison des Secrets, qui ne pouvaient plus supporter leur mauvais jeu d'acteur. Les jours passent, mais ils ne se ressemblent pas dans Secret Story 11, définitivement !

La Voix interrompt la mission de Charlène et Benoît

Noré a une demande particulière à soumettre à La Voix. À l'aide d'une pétition signée par tous les Habitants, il espère en effet mettre un terme à la mission de Charlène et Benoît, à laquelle absolument personne ne croit. Pire ! Le piètre jeu de comédien des deux jeunes gens est un véritable supplice pour leurs camarades. Devant cette supplique, et voyant Charlène et Benoît en difficulté, La Voix décide d'annuler la mission. La maisonnée est soulagée !

Barbara VS les Eagles



Le jeu de trop ? Sans doute ! Barbara ne digère pas l'attitude des Eagles lors de la dernière épreuve de La Voix : les poutres infernales, un jeu de calcul mental où il faut allier rapidité d'esprit et habileté physique. Malheureusement, les Tigers ont perdu la bataille, entérinant donc les nominations qui trônaient au-dessus de leur tête, Barbara et Shirley se voient par conséquent en danger cette semaine. Cherry on the cake ! Les Eagles remportent également un indice sur le secret de Laura et ils ne se privent pas de faire éclater leur joie. Excédée, Barbara tente de calmer leur insolence, mais Kamila et Noré ont vite le verbe haut à l'égard de cette dernière.



Barbara twerke comme jamais pour oublier les tensions



La nuit venue, la magie du western s'empare du Campus des Secrets ! Et pour l'occasion, Barbara et Laura se lâchent totalement, offrant un spectacle endiablé aux autres Habitants. Mais La Voix n'y est pas pour rien dans cette histoire puisqu'elle a demandé aux deux clans de rivaliser de sensualité au cours d'un battle des plus lascifs. Et avec Barbara du côté des Tigers, la victoire était assurée. Caliente !



