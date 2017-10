Secret Story 11 : Clash entre Barbara et Jordan, Barbara se frotte à Benoît… Le résumé de la journée du jeudi 12 septembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé dans la Maison des Secrets ces dernières 24heures ? Kamila appréhende toujours d'être séparés à l'issue du prime. Rien ne va plus entre Jordan et Barbara. Celle-ci lui en veut d'avoir soutenu Noré lors de la soirée des nominés et pas elle. Toujours attachée à Benoît, la jeune femme continue de se rapprocher du jeune homme au grand dam de Charlène.