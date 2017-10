Secret Story 11 : Clash entre Barbara et Jordan ! Serait-il jaloux de Benjamin ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Supplanté par Benjamin, Jordan serait-il en train de nourrir quelques rancoeurs envers Barbara ? L'amoureux éconduit en voudrait-il à sa camarade de l'avoir remplacé aussi rapidement ? Jordan semble en tout cas très en colère contre la jeune femme.



Alors que tous les Habitants sont rassemblés dans la chambre du haut, Jordan décide soudain de piquer Barbara en lui reprochant de vouloir se rapprocher à nouveau de Cassandre. Celle-ci se défend alors en répétant qu'elle la trouvait toujours aussi hypocrite. Mais Jordan a visiblement envie d'en découdre avec Barbara et continue de l'attaquer. Il lui reproche ainsi d'avoir voulu monter tous les Habitants contre Cassandre. Sauf qu'en réalité, ce sont Noré et Kamila, en mission pour semer la zizanie dans la Maison, qui sont à l'origine de ce clash… Mais qu'importe, pour Jordan, c'est de la « méchanceté gratuite » !



Barbara tente, malgré tout, de garder son calme mais lorsque celui-ci se présente comme un « gentil » garçon toujours prêt à défendre les opprimés, la jolie blonde éclate. Elle ne peut pas le laisser dire ça alors que ses derniers temps, il a passé son temps à l'attaquer. Les Habitants tentent alors de s'interposer et finalement, Laura, excédée, le met tout simplement à la porte. Même si jusqu'à présent, Laura avait une certaine tendresse pour Jordan, elle avoue qu'elle ne le supporte plus. Elle lui reproche sa tendance à jouer avec les nerfs de ses camarades pour les pousser au clash. Mais pour la jolie brune, la réaction de Jordan n'a qu'une seule et unique cause : la jalousie !

