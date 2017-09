Secret Story 11 : Clash entre Kamila et Laura et des secrets en danger… Le résumé de la journée du 23 septembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé dans Secret Story 11 ce samedi 23 septembre ? Les Habitants sont en effervescence. La recherche des secrets a repris de plus belle avec des pistes sérieuses et un clash tonitruant qui a opposé Laura à Kamila a fait vibrer les murs de la Maison des Secrets.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas dans la Maison des Secrets. Dans cette 11e saison de Secret Story, les amis d'un jour peuvent devenir les ennemis du lendemain. Kamila et Laura l'apprennent à leurs dépens. Pendant ce temps, certains Habitants craignent plus que jamais pour leur secret. Retour sur la journée du 23 septembre au sein du Campus des Secrets.



Tanya en danger



Lors de l'Hebdo, Tanya, Barbara et Benoît ont sacrifié des indices capitaux sur leur secret. Une fois ces indices révélés à la totalité des Habitants, ces derniers ont redoublé d'efforts pour tenter de percer à jour leurs camarades. D'ailleurs Tanya est en grand danger. Depuis que l'indice de l'appareil photo a été dévoilé, certains des Habitants pensent que la doyenne de l'aventure a été mannequin quand elle était jeune. Acculée, celle-ci tente alors de se défendre comme elle le peut.



Des ex heureux

Si Alain et Laura ont multiplié les prises de bec depuis le début de l'aventure, ils doivent désormais faire équipe. La Voix leur a en effet confié pour mission de se faire passer pour des ex auprès de leurs camarades et de se faire buzzer sur ce secret. Une mission qui semble convenir à merveille aux deux Habitants, tant ils maîtrisent l'art de la pique cinglante. Avec un savant dosage entre attaques bien senties et complicité, Laura et Alain gèrent avec un certain doigté cette mission. Et leurs camarades ne tardent pas à tomber dans le panneau. C'est d'ailleurs ce que constate Bryan qui n'est autre que leur complice.



Un clash tonitruant entre Laura et Kamila



De nature entière, Laura n'hésite pas à hausser le ton quand elle se sent attaquée. Alors quand Kamila lui fait une énième réflexion sur son physique, la jolie brune explose, et ce, même si elle était proche jusqu'ici de sa camarade. Mais alors que le ton monte entre les deux jeunes femmes, Noré, Charlène et Benoît décident de se ranger derrière la jolie Marseillaise. Un acharnement que Laura n'a pas vraiment apprécié, d'autant qu'elle pensait que Noré était son ami…



>>> Redécouvrez le résumé de la journée du 23 septembre avec un clash, des enquêtes et des règlements de comptes dans la vidéo ci-dessus. Et ci-dessous, découvrez le clash entre Kamila et Laura :