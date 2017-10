Secret Story 11 – Clash entre Laura et Alain, Kamila en larmes… Le résumé de la journée du mercredi 11 octobre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La vie dans la Maison des Secrets a une nouvelle fois été jalonnée par de nombreux rebondissements : le retour d'un Bryan furax, les larmes de Kamila suite à la nomination à vie de Noré, le nouveau clash entre Laura et Alain. Revue de détails des temps forts de la journée du mercredi 11 septembre.



Bryan à nouveau piégé



A son retour dans la Maison des Secrets, Bryan était bien déterminé à régler ses comptes avec les Habitants qui n'ont pas hésité à le critiquer durant son absence. Il croyait dur comme fer que ceux qui prétendaient être ses amis se moquaient allègrement de lui. Il n'a ainsi pas hésité à dire à Noré, Jordan et Alain à quel point il les trouvait hypocrites. Mais il ne va pas tarder à comprendre qu'il a en effet été à nouveau l'objet d'une supercherie

orchestré de concert par les Habitants et la Voix.



Kamila en larmes



A quelques minutes des nominations, Noré a commis l'irréparable en détachant le lien qui le reliait à Charlène. La Voix n'a alors pas tardé à sévir en le nominant d'office et à vie. Une sanction qui s'applique également à sa binôme. Partagée entre la tristesse et la colère, Kamila n'a pas pu retenir ses larmes suite à l'annonce de la sanction de la Voix. La jeune femme qui ne veut certainement pas voir son mari dans le Sas chaque semaine en veut un tantinet à celui-ci d'avoir eu un geste aussi impulsif.



Clash entre Alain et Laura



Grâce au Téléphone Rouge et à Jordan, Laura a pu se défaire des liens qui l'unissaient à Kamila pour faire équipe, cette fois-ci, avec Alain. Le jeune Ch'ti à l'humour un peu lourd parfois, n'a pas hésité à taquiner ses camarades concernant leur « nouvelle union ». Mais si Alain et Laura se sont beaucoup rapprochés ces derniers temps, ils n'échappent cependant pas aux tensions. Il a donc suffi d'un réveil un peu difficile et d'une critique d'Alain pour que la jolie brune au caractère explosif sorte de ses gonds. Le ton n'a alors pas tardé à monter entre les deux Habitants les plus têtus de la Maison.



