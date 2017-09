Secret Story 11 : Clash entre Tanya et Laura : énormes vacheries entre dames de bonne compagnie

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Entre Laura et Tanya, rien ne va plus ! Après avoir entendu lors de l'Hebdo tout ce que ses camarades balançaient sur elle, la jolie brune cherche à régler ses comptes. Si avec Barbara, cela s'est terminé en gros clash, avec Tanya c'est une toute autre histoire, entre sourires de façade, fausse courtoisie et grosses vacheries.

Quand un clash oppose deux femmes qui veulent s'efforcer de rester polies pour sauver les apparences, le ton reste courtois, le volume sonore au plus bas, mais chaque terme est appuyé et les plus grosses horreurs sont dites avec le sourire. C'est cette scène quelque peu surréaliste à laquelle on assiste entre Laura et Tanya dans la chambre du bas.



Lors de l'Hebdo du jeudi 14 septembre, Laura a eu accès à la Tour de Contrôle où elle a pu voir des images de certains de ses camarades en train de la critiquer. Femme de caractère, la belle brune n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Très remontée après cette découverte, Laura était bien déterminée à régler ses comptes avec les fautifs. Vendredi après-midi, elle est ainsi allée voir Barbara pour avoir une explication. Mais après le refus total de la jolie blonde de discuter, le ton est vite monté et les murs de la Maison ont alors résonné de leurs cris. Un énorme clash avec des éclats de voix dans la plus pure tradition du genre. Mais avec Tanya, c'est une toute autre histoire…



Assises l'une en face de l'autre, les deux femmes évoquent tranquillement leurs différends. Mais il ne faut pas s'y tromper : le ton est certes très courtois mais l'ambiance y est pesante et les insultes bien présentes. Alors que Laura reproche à Tanya ses critiques et son langage familier, un brin vulgaire pour une dame de sa classe, la doyenne de l'aventure assume complètement : « Je peux jurer comme un chartier moi ! »

En revanche, Tanya n'aime pas trop que Laura insinue qu'elle aussi a eu recours à la chirurgie esthétique. « Que tu me dises que je sois refaite des pieds jusqu'à la tête, encore une fois, ça ne me touche pas, parce que je pense que tu es une menteuse quand tu dis que tu n'as rien fait sur ton visage, » lui a en effet déclaré Laura. Tanya soulève alors ses cheveux, en signe de défi, pour prouver qu'elle n'a aucune cicatrice. L'altercation se termine comme elle a commencé avec des sourires de façade : les deux femmes se souhaitent une bonne soirée avant de prendre congé l'une de l'autre.



