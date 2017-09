Secret Story 11 : Clash, indifférence et tensions… Le résumé du samedi 16 septembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Les Habitants de la Maison des Secrets ont vécu une journée mouvementée. Entre le clash des un(e)s, l'indifférence des autres et les tensions de tous… C'était les montagnes russes ce samedi 16 septembre !

Ce n'est définitivement plus le monde des bisounours dans la Maison des Secrets – excepté pour Kamila et Noré. Certains caractères se révèlent, des mises au point voient le jour et de l'indifférence s'illustre… Accrochez vos ceintures !

Laura règle ses comptes



Lors de l'Hebdo de ce jeudi 14 septembre, Laura a pu voir le vrai visage de sa colocataire : Tanya. Cette dernière ne mâche en effet pas ses mots lorsqu'il s'agit de critiquer la brune, qui serait fausse de la tête aux pieds à en croire ses dires. Isolées dans la chambre du bas, elles se disent tout ! Devant le fait accompli, la Panthère ne nie rien, elle ne peut qu'encaisser les exemples que Laura lui avance. Quand elle lui dit ne pas avoir apprécié les nombreux noms d'oiseaux qu'elle lui a proférés, Tanya reste camper sur ses positions et ne le regrette pas le moins du monde. Sympa… Si les éclats de voix ne sont pas d'actualité, l'atmosphère est plus que jamais tendue.

Charlène et Benoît s'expliquent… et c'est chaud

Il y a de l'eau dans le gaz entre Charlène et Benoît, pourtant si soudés à leur arrivée dans la Maison des Secrets. Barbara sèmerait le trouble dans l'esprit de la jeune femme, qui en veut énormément à son chéri de s'être autant rapproché d'elle. Charlène profite donc d'un instant pour remettre les pendules à l'heure et somme Benoît d'arrêter ce jeu dangereux subito presto ! Il tente alors de se dépêtrer de la situation en lui déclarant sa flamme. Pas sûr que Charlène tombe dans le panneau.

Barbara joue les indifférentes

On ne s'éloigne pas de Barbara sans en payer les conséquences, Benoît risque d'en faire l'amère expérience. Optant pour la carte de l'éloignement comme lui a suggéré Charlène, le jeune homme se détache peu à peu de Barbara. Mais il n'en n'oublie pas les bonnes manières. Alors qu'il se rend dans la chambre du haut pour récupérer des vêtements, Benoît souhaite à tour de rôle une excellente nuit à tous ses camarades, Barbara y compris, qui préfère l'ignorer dans un premier temps… Avant de lui répondre de la manière la plus sèche qui soit. Ambiance !



