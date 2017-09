Secret Story 11 : CLASH – Kamila traite Laura de vieille peau !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Entre Laura et Kamila, rien ne va plus. Cela fait déjà quelques jours que les deux jeunes femmes se pourfendent. Le dernier esclandre en date a eu lieu quelques heures après le départ de Makao. Les noms d'oiseaux sont de la partie.

Insolence, quand tu nous tiens ! Pas peu fière de son coup, Laura savoure sa victoire comme il se doit, c'est-à-dire sous les yeux de Kamila, qui ne digère pas l'échec et l'humiliation auxquels elle a dû faire face au cours de l'Hebdo des Vérités. En effet, la jolie Marseillaise était sûre de son buzz. Pour elle, Laura et Alain sont des ex. Que nenni ! Ce n'est pas le secret du duo, qui réussit donc sa mission avec brio et augmente sa cagnotte au passage.

Plus tard, quelques heures après l'élimination de Makao, Laura décide de narguer sa pire ennemie. Sous la Pergola, elle se dirige vers elle et lui lance : « Ça fait quoi d'avoir perdu 5 000 balles ? » Kamila est piquée au vif mais garde la tête haute. « Rien ! » riposte-t-elle le sourire aux lèvres. Très vite, le ton monte entre les deux protagonistes. Sous prétexte que Laura lui aurait subtilisé l'une de ses répliques « On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué » - un mantra populaire soit dit en passant -, la belle aux yeux verts enchaîne les reproches : « Tu maronnes parce que j'ai un chéri et toi, tu es seule ! » La brune au tempérament de feu est d'accord sur un point, elle préfère être « seule qu'entourée de petits moutons » comme sa rivale. Tanya, qui peut assouvir tous ses désirs à l'aide d'une clochette, fait alors retentir l'instrument et demande à Laura et Kamila d'arrêter de se chamailler. Elles se turent un instant avant de repartir de plus belle. « Vieille peau », « Pot de fleurs », « Qu'est-ce qu'elle a la dinde ? » ont notamment été entendus. Bonjour la finesse !

